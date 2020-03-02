Житель Зеленоградска получил 6,5 лет за сбыт наркотиков

2 Март 2020 2020-03-02T12:40:27+03:00

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима

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Ближайшие 6,5 лет житель Зеленоградского района проведет в колонии за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского городского суда.

Весной прошлого года 25-летний мужчина подарил своей знакомой 0,02 гр. марихуаны. Затем он решил заняться сбытом более тяжелых наркотиков, которые забирал из «закладок». Так, в апреле он узнал об очередной «закладке», забрал 1,7 гр. метамфетамина и поехал на встречу с покупателем. При передаче зелья его задержали сотрудники отдела полиции по Балтийскому району.

Приговор до настоящего времени не обжалован. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU