Калининградец стрелял со своего балкона из автомата Калашникова

2 Март 2020 2020-03-02T12:43:03+03:00

Всего он произвёл не менее 40 выстрелов

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В Черняховске будут судить местного жителя за хулиганство в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Наступление Нового года 43-летний мужчина решил отметить стрельбой из охолощенного автомата Калашникова прямо со своего балкона. Всего он произвёл не менее 40 выстрелов, чем грубо нарушил общественный порядок. Остается только догадываться, что подумали его соседи.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU