В Калининграде заработал Центр «Поколение победителей», где помогают найти информацию об участниках войны

2 Март 2020 2020-03-02T12:42:24+03:00

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В Калининградской областной научной библиотеке начал работу информационно-ресурсный центр «Поколение победителей». Как рассказали в библиотеке, там любой желающий может установить судьбу героя Великой Отечественной войны, узнать о его военном пути и наградах или найти информацию о погибших или пропавших без вести родных, определить место захоронения. Помогает в этом банк данных «Мемориал».

Сотрудники библиотеки смогут осуществить поиск по имени фронтовика и бесплатно распечатать информацию на специальном бланке.

Интересно, что за 2019 год сотрудники библиотеки помогли более 300 калининградцам установить судьбу их родственников.

В библиотеке также можно познакомиться с уникальными документами и газетами времен Великой Отечественной войны в электронном формате и посмотреть фильмы о Великой Отечественной войне, съемки которых проходили в Калининградской области.

Центр «Поколение победителей» открыт для посещения ежедневно с 10.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU