В Калининградской области в марте в течение 10 дней разрешат охоту на пернатую дичь

2 Март 2020 2020-03-02T12:51:20+03:00

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В марте в Калининградской области в течение 10 дней будет разрешена охота на пернатую дичь. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Охотиться можно будет с 15 по 24 марта на территории общедоступных охотничьих угодий. Власти также установили нормы добычи дичи на одного охотника: гусь – 3 шт.; селезень утки – 3 шт.; вальдшнеп – 3 шт.

При этом, в период весенней охоты на пернатую дичь запрещается охота на гусей на расстоянии менее 200 метров от уреза воды и на островах рек, озер и водохранилищ; охота на самок уток, на рябчиков, камышницу, лысуху, серых гусей; охота с подхода; использование любых плавательных средств для преследования, выслеживания, поиска и добычи пернатой дичи, за исключением подбора добытой дичи; охота на вальдшнепа на утренней тяге; добыча птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU