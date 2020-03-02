В Калининградской области в марте в течение 10 дней разрешат охоту на пернатую дичь
В марте в Калининградской области в течение 10 дней будет разрешена охота на пернатую дичь. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.
Охотиться можно будет с 15 по 24 марта на территории общедоступных охотничьих угодий. Власти также установили нормы добычи дичи на одного охотника: гусь – 3 шт.; селезень утки – 3 шт.; вальдшнеп – 3 шт.
При этом, в период весенней охоты на пернатую дичь запрещается охота на гусей на расстоянии менее 200 метров от уреза воды и на островах рек, озер и водохранилищ; охота на самок уток, на рябчиков, камышницу, лысуху, серых гусей; охота с подхода; использование любых плавательных средств для преследования, выслеживания, поиска и добычи пернатой дичи, за исключением подбора добытой дичи; охота на вальдшнепа на утренней тяге; добыча птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Калининградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU