Алиханов пообещал многодетным семьям по 15 тысяч рублей

2 Март 2020 2020-03-02T12:59:43+03:00

Соответствующие поправки в бюджет будут внесены в Облдуму уже в понедельник, 2 марта.

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В конце 2019 года Калининградская область получила дополнительные средства за успехи в социально-экономическом развитии. Эти деньги региональные власти решили направить на поддержку многодетных семей, сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Это заслуга всех жителей региона, результат их труда. Принял решение за счёт этих средств поддержать наши многодетные семьи, каждая семья получит дополнительную выплату в 15 тысяч рублей», - сообщил глава региона, добавив, что соответствующие поправки в бюджет будут внесены в Облдуму уже в понедельник, 2 марта.

«Подробную информацию о порядке выплаты доведём в ближайшее время, сделаем процесс максимально простым и удобным. Никаких критериев кроме факта многодетности семьи при назначении выплаты не будет учитываться», - отметил губернатор.

Как ранее писала «Комсомолка», в конце декабря Москва выделила области 793,5 млн рублей. В пресс-службе правительства тогда заявили, что 300 млн рублей будут направлены поддержку малого и среднего бизнеса через льготные займы, а оставшиеся почти 500 млн рублей пойдут на «социальные проекты».

ИСТОЧНИК KP.RU