Пьяный калининградец разбил чужой автомобиль

2 Март 2020 2020-03-02T13:06:41+03:00

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В полицию обратилась жительница одного из домов на ул. П. Морозова и сообщила, что кто-то разбил ее автомобиль «Дэу Матиз». Неизвестный повредил багажник и задний фонарь, причинив ущерб в 9 тысяч рублей.

Участковые установили личность злоумышленника и задержали его. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, ранее судимый 25-летний местный житель пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и нанес повреждения автомобилю из хулиганских побуждений.

На него завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Максимальная санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU