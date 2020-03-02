Под Светлым «Рено» врезалось в два придорожных дерева
Водитель получил телесные повреждения
.Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
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В понедельник утром на автодороге «Ижевское-Светлый» автомобиль врезался в придорожное дерево. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла около 8:30. 57-летний водитель «Рено» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в два придорожных дерева.
В результате ДТП водитель «Рено» получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU