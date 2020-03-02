Под Светлым «Рено» врезалось в два придорожных дерева

2 Март 2020 2020-03-02T13:13:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник утром на автодороге «Ижевское-Светлый» автомобиль врезался в придорожное дерево. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла около 8:30. 57-летний водитель «Рено» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в два придорожных дерева.

В результате ДТП водитель «Рено» получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU