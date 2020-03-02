Мэрия Калининграда: Полностью закрытых на карантин школ и детсадов уже нет
Сейчас на вынужденных каникулах находятся учащиеся лишь 17 классов в 8 школах
.Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде по состоянию на понедельник, 2 марта, полностью закрытых школ или садов из-за карантина по гриппу и ОРВИ уже нет. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Сейчас на вынужденных каникулах находятся учащиеся лишь 17 классов в 8 школах города (№№ 10, 12, 18, 21, 24, 38, 47; гимназия № 1).
Кроме того, закрыто семь групп в шести детсадах Калининграда.
ИСТОЧНИК KP.RU