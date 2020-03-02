Область выделит дополнительно 100 млн рублей на льготное финансирование инвестпроектов

2 Март 2020 2020-03-02T14:03:27+03:00

Предприятия могут получить до 100 млн рублей под ставку от 1 до 7 процентов годовых

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Бюджет программ льготного финансирования бизнеса в Калининградской области будет увеличен на 100 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Сейчас поправкой в бюджет будем увеличивать ещё минимум на 100 миллионов рублей сумму, предназначенную на льготное финансирование инвестпроектов», - заявил губернатор.

С помощью льготных займов областного Фонда развития промышленности предприятия могут получить до 100 млн рублей под ставку от 1 до 7 процентов годовых. За три года этой мерой поддержки в регионе воспользовались более десяти компаний.

Антон Алиханов также прокомментировал ход заявочной кампании программы «Восток», по которой льготные займы в размере 1% годовых могут получить инвестпроекты в одиннадцати муниципалитетах. В 2020 году на эти цели в областном бюджете предусмотрено 300 млн рублей. По словам губернатора, интерес к программе со стороны бизнес-сообщества очень высокий. На конкурсный отбор поступают самые разные проекты: «от ресторанов и закусочных, новых отелей до промышленных производств». Среди соискателей - четыре потенциальных резидента индустриального парка «Черняховск».

Власти региона также намерены поддерживать и те проекты, которые не пройдут конкурсный отбор по программам Фонда развития промышленности или «Восток», добавил Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU