В Калининградской области сократилась доля просроченных кредитов

2 Март 2020 2020-03-02T14:20:14+03:00

За год доля просроченных кредитов в регионе снизилась на 0,9%

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Калининградская область заняла 52-е место среди регионов РФ по доле просроченных кредитов. Об этом говорится в исследовании, проведенном «РИА Новости» по данным Росстата и Центробанка.

За год доля просроченных кредитов в регионе снизилась на 0,9%, при этом их доля на начало 2020 года составляет 4,2%.

По данным исследования, в среднем на каждого экономически активного жителя Калининградской области в 2019 году приходилась ссудная задолженность в размере 221 тыс рублей, что на 20% больше, чем годом ранее.

Больше всего просроченных кредитов в России на начало 2020 года зафиксировано в республиках Северного Кавказа. Лидерами с заметным отрывом по платежной дисциплине стали Севастополь, Ненецкий автономный округ, Республика Крым, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ.

ИСТОЧНИК KP.RU