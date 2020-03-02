Сквер в микрорайоне им. Космодемьянского победил в голосовании и будет благоустроен
Проект реконструкции сквера по ул. Алданской в микрорайоне имени Космодемьянского (2 этап) победил в очном голосовании по выбору территории для благоустройства по программе «Формирование современной городской среды» в 2022 году.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.
Итоги очного голосования выглядят так:
1. Сквер на Алданской - 1188 человек
2. Бульвар Иванихиной - 1109 человек
3. Ул. Яналова - Каштановая аллея - 428 человек.
Всего в очном этапе голосования приняло участие 2730 человек.
Финальное голосование по выбору общественной территории, которую благоустроят, прошло 28-29 февраля. Отдать свой голос можно было в МФЦ, домах культуры и библиотеках Калининграда.
ИСТОЧНИК KP.RU