Суд обязал собственника снести незаконное строение на Куршской косе

2 Март 2020 2020-03-02T15:27:50+03:00

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Суд обязал собственника снести незаконное строение на территории национального парка «Куршская коса». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Незаконные строительные работы выявила межрайонная природоохранная прокуратура. Так, арендатор использовал земельный участок без проекта освоения лесов, а также без разрешений и согласованной проектной документации производил реконструкцию строения. Кроме этого, он неоднократно нарушал режим особо охраняемой природной территории и не соблюдал требования лесного законодательства.

В результате прокурор обратился с иском в суд об обязании привести земельный участок в первоначальное состояние и снести незаконное строение. Суд удовлетворил требования прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU