Суд обязал собственника снести незаконное строение на Куршской косе
Суд обязал собственника снести незаконное строение на территории национального парка «Куршская коса». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Незаконные строительные работы выявила межрайонная природоохранная прокуратура. Так, арендатор использовал земельный участок без проекта освоения лесов, а также без разрешений и согласованной проектной документации производил реконструкцию строения. Кроме этого, он неоднократно нарушал режим особо охраняемой природной территории и не соблюдал требования лесного законодательства.
В результате прокурор обратился с иском в суд об обязании привести земельный участок в первоначальное состояние и снести незаконное строение. Суд удовлетворил требования прокурора.
ИСТОЧНИК KP.RU