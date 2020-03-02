Власти поддержали увеличение длины субсидированных полетов из Калининграда

2 Март 2020 2020-03-02T15:38:39+03:00

Сейчас порядка 40% протяженности субсидированного перелета из Калининграда проходит над территориями иностранных государств,

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Министерство транспорта РФ поддержало предложение Калининградской области об увеличении протяженности субсидированных перелетов из Калининграда в другие регионы страны с 1,5 тыс до 2 тыс километров. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, пишет «ТАСС».

Он объяснил, что порядка 40% протяженности субсидированного перелета из Калининграда проходит над территориями иностранных государств, это ограничивает возможности региона в расширении сети авиаперевозок.

«В силу нашей географии получается, что мы порядка 600 км из 1,5 тыс. км летим над территориями иностранных государств, преодолевая разрыв с основной территорией РФ, и эти километры, по сути, идут в зачет субсидированного маршрута, что сужает круг российских аэропортов, до которых мы можем долететь, воспользовавшись этой мерой поддержки со стороны Минтранса», - цитирует издание слова калининградского губернатора.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил принять дополнительные меры господдержки на федеральном уровне для обеспечения доступности для жителей Калининградской области перелетов в другие города России. Калининградские власти предложили увеличить протяженность субсидированных перелетов с учетом географического положения региона, окруженного территориями европейских стран.

ИСТОЧНИК KP.RU