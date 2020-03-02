Под Калининградом начали строить жилье для сопровождаемого проживания инвалидов

2 Март 2020 2020-03-02T16:11:02+03:00

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Под Калининградом стартовало строительство блокированных коттеджей для организации проживания людей с инвалидностью. Социальный проект «Калининградский Ковчег» реализуется на грант Евросоюза в размере 700 тысяч евро и будет проходить в течение двух лет, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Цель проекта – создание полноценной системы поддержки инвалидов-колясочников, включающей в себя реабилитацию, обеспечение техническими средствами реабилитации, сопровождаемое проживание, помощь при трудоустройстве», - отметили в пресс-службе правительства.

Там добавили, что на прошлой неделе Росздравнадзором выдано регистрационное удостоверение на медицинское изделие, а именно на кресло-коляску с электроприводом «Обсервер стандарт». Уже сейчас в компании налажено серийное производство технических средств реабилитации, большинство комплектующих для них начали изготавливать на территории Калининградской области, что заметно ускорило процесс сборки.

Также сейчас строится фабрика по производству колясок, активную помощь и поддержку в финансировании проекта оказывает Центр поддержки предпринимательства.

ИСТОЧНИК KP.RU