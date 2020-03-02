Из Зеленоградска в Калининград пустили первый «Деловой экспресс»
Дополнительный скоростной поезд «Ласточка» выполнил первый рейс из Зеленоградска в Калининград в понедельник 2 марта. Как сообщает пресс-служба КЖД, новый сервис называется «Деловой экспресс-Зеленоградск», курсирует он по рабочим дням в утренний час пик.
Время отправления из Зеленоградска - 8:15. Прибытие на Северный вокзал - 8:35, на Южный вокзал в 8:44. Время в пути 20 минут.
«Сервис рассчитан, прежде всего, на тех пассажиров, чей рабочий день начинается в центре Калининграда в 9:00», – говорится в сообщении.
Первым рейсом воспользовались 155 человек.
В феврале 2019 «Деловой экспресс» начал курсировать из Светлогорска в Калининград. За год утренней «Ласточкой» было перевезено 56,5 тыс. человек.
ИСТОЧНИК KP.RU