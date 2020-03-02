Калининградцы завоевали бронзу первенства России по спортивной акробатике

2 Март 2020 2020-03-02T16:26:33+03:00

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Киров принял юношеские соревнования по спортивной акробатике, собрав больше 350 спортсменов от 12 до 18 лет.

В состязании квартетов отличились воспитанники калининградской спортивной школы олимпийского резерва №1. Наши ребята Александр Мартишонок, Никита Картавых, Александр Дробыш и Владислав Петрунин завоевали две бронзовых награды.

Как сообщает министерство спорта региона, калининградцы заняли общее третье место и в многоборье.

Теперь спортсмены готовятся выступить на первенстве России среди спортивных акробатов в возрасте 13-19 лет, которое в середине марта пройдет в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU