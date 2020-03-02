В Калининградской области планируют сохранить пять средневековых замков

2 Март 2020 2020-03-02T16:33:51+03:00

Работы по консервации уже завершены на руинированных остатках замка тевтонского ордена в Ушаково. Полностью обновлена кровля на одном из флигелей замка Вальдау

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В Калининградской области проводятся работы по сохранению пяти средневековых замков. Об этом сообщил руководитель Службы госохраны памятников Евгений Маслов.

По его словам, работы по консервации завершены на руинированных остатках замка тевтонского ордена в Ушаково. Полностью обновлена кровля на одном из флигелей замка Вальдау. Началось проектирование восстановительных работ на замке Георгенбург – этот проект осуществляется силами калининградской епархии при существенной поддержке федерального бюджета.

«В прошлом году нашелся ответственный пользователь для замка Рагнит, который поэтапно приводит его территорию в порядок. А в этом году планируем с участием областного финансирования приступить к проектированию работ по восстановлению замка Нойхаузен. Пять замков в прошлом и этом году – значительный шаг вперед в работе по сохранению этой категории наследия», – отметил Евгений Маслов.

Глава Службы напомнил, что на территории Калининградской области 19 объектов культурного наследия являются замками. Из них почти три четверти официально признаны руинами.

ИСТОЧНИК KP.RU