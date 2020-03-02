Полиция задержали калининградца с двумя пакетиками героина
До 15 лет лишения свободы грозит жителю Калининграда, которого заподозрили в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ранее судимого 51-летнего мужчину задержали, когда он пытался продать запрещенные вещества. В ходе личного досмотра у него обнаружили два пакетика с героином.
«Также оперативники изъяли у подозреваемого мобильный телефон, исследовав который полицейские обнаружил смс-переписки о готовящихся сбытах», - отметили в пресс-службе калининградской полиции.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Мужчина помещен в изолятор временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU