В калининградском офшоре зарегистрировали компанию из Франции

2 Март 2020 2020-03-02T16:51:16+03:00

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В специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининграде зарегистрирован 22-й резидент. Им стала компания БА ИНВЕСТ» из Франции, написал на своей странице в «Фейсбук» гендиректор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев.

По словам Толмачева, международная компания «БА ИНВЕСТ» осуществляет холдинговую деятельность и консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Напомним, что 3 августа 2018 года президент России Владимир Путин подписан пакет законов, предусматривающий создание специальных административных районов с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний на территории острова Октябрьского (Калининградская область) и территории острова Русского (Приморский край).

К резидентам САР ограниченно применяются требования законодательства РФ о валютном регулировании и валютном контроле, также резиденты САР имеют ряд налоговых преференций.

ИСТОЧНИК KP.RU