В Калининградскую область привезут главную икону Вооруженных сил России

2 Март 2020 2020-03-02T17:05:43+03:00

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Во вторник 3 марта главную икону Вооруженных сил РФ «Спас Нерукотворный» доставят в город Балтийск. Торжественный молебен состоится утром в кафедральном Свято-Георгиевском морском соборе Балтийского флота.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в соборе икона будет выставлена для поклонения до 4 марта.

Святыню провезут по воинским частям Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской области.

5-6 марта икона будет доступна для поклонения в храме святого Александра Невского в Балтийске, а также в храме Казанской иконы Божией Матери в п. Янтарный и храме Донской иконы Божией Матери в п. Донское, 7-10 марта — в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде, 11-12 марта — в храме Иоанна Предтечи в Гвардейске, 13-14 марта — в соборе Архангела Михаила в Черняховске, 15-16 марта — в храме Всех святых в Гусеве, 17-18 марта — в храме Трех святителей в Советске.

После Калининградской области икону увезут в Кронштадт.

Главная икона ВС РФ начала свой путь из города-героя Севастополя. Планируется, что она побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние более чем 57 тыс. километров.

ИСТОЧНИК KP.RU