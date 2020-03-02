Область выделит 65 млн рублей на ремонт пищеблоков в калининградских школах

2 Март 2020 2020-03-02T17:11:29+03:00

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Область выделит средства на ремонт пищеблоков в школах. Об этом на правительственной «оперативке» сообщил губернатор Антон Алиханов.

По его словам, на этой неделе соответствующий пакет поправок в областной бюджет будет внесен в Облдуму.

«Там есть расходы на приобретение лекарств для тяжелобольных детей и другие социальные расходы – горячее питание в школах. Нам нужно будет потратить порядка 65 млн рублей на приобретение дополнительного оборудования и ремонты в отдельных пищеблоках, чтобы во всех школах региона с сентября была возможность горячего питания в младших классах»,- сказал Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU