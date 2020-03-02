Область выделит 65 млн рублей на ремонт пищеблоков в калининградских школах
Область выделит средства на ремонт пищеблоков в школах. Об этом на правительственной «оперативке» сообщил губернатор Антон Алиханов.
По его словам, на этой неделе соответствующий пакет поправок в областной бюджет будет внесен в Облдуму.
«Там есть расходы на приобретение лекарств для тяжелобольных детей и другие социальные расходы – горячее питание в школах. Нам нужно будет потратить порядка 65 млн рублей на приобретение дополнительного оборудования и ремонты в отдельных пищеблоках, чтобы во всех школах региона с сентября была возможность горячего питания в младших классах»,- сказал Антон Алиханов.
ИСТОЧНИК KP.RU