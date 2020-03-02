На перекрестке ул. Горького-Первомайской в Калининграде установили шумовые полосы
В Калининграде в воскресенье, 1 марта, на опасном перекрестке ул. Горького-Первомайской установили новые шумовые полосы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Дорожники нанесли полосы из холодного пластика в выходной день, используя «погодное окно». Специалисты постарались учесть близость жилых домов и рассчитали параметры полос таким образом, чтобы, не нарушая ГОСТа, снизить динамическую нагрузку», - сообщили в пресс-службе мэрии.
В ближайшие дни шумовые полосы восстановят на пересечении с ул. Земельной, а позже нанесут новые на перекрёстке с ул. Ивана Сусанина.
В этом году на ул. Горького появится и ещё один светофорный объект – на Т-образном перекрёстке с ул. Петра Панина.
ИСТОЧНИК KP.RU