На перекрестке ул. Горького-Первомайской в Калининграде установили шумовые полосы

2 Март 2020 2020-03-02T17:23:41+03:00

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В Калининграде в воскресенье, 1 марта, на опасном перекрестке ул. Горького-Первомайской установили новые шумовые полосы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Дорожники нанесли полосы из холодного пластика в выходной день, используя «погодное окно». Специалисты постарались учесть близость жилых домов и рассчитали параметры полос таким образом, чтобы, не нарушая ГОСТа, снизить динамическую нагрузку», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В ближайшие дни шумовые полосы восстановят на пересечении с ул. Земельной, а позже нанесут новые на перекрёстке с ул. Ивана Сусанина.

В этом году на ул. Горького появится и ещё один светофорный объект – на Т-образном перекрёстке с ул. Петра Панина.

ИСТОЧНИК KP.RU