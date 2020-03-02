2020-03-02T17:24:20+03:00
Общество

В Калининграде прошел одиночный пикет перед правительством области против сноса ангаров на Балтийской косе

Днем ранее протестная акция прошла перед самими ангарами
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Хагай Румянцев протестует против сноса ангаровХагай Румянцев протестует против сноса ангаровФото: предоставлено очевидцем
Изменить размер текста:

В воскресенье 1 марта на Балтийской косе прошла протестная акция калининградцев, возмущенных сносом ангаров аэродрома Нойтиф. Как сообщали «Комсомолке» ее организаторы, поддержать эту акцию приехало около 40 человек: они растянули баннер с текстом «Губернатор, спаси ангары!»

- Туристы пока приезжают, они в числе небезразличных людей, держащих плакат с призывом, но вскоре посещать косу не будет уже никакого смысла, - подписал фото архитектор Олег Ли

Кроме того, в понедельник перед зданием правительства области прошел одиночный пикет на ту же тему. В нем участвовал известный в городе акционист Хагай Румянцев, который держал в руках плакат «Аэродромы Нойтиф-Девау: летать или рушить?»

Напомним, на прошлой неделе прошел снос одного из шести ангаров аэродрома Нойтиф. Кроме того, готовится к сносу метеостанция аэродрома Девау.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экстремал из Зеленоградска, готовясь к погружению в пары жидкого азота, отказался от еды
В Черняховске студентка отсудила пенсию по потере кормильца
Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области на этой неделе
На выходных в Калининградской области задержали 19 пьяных водителей
В Калининграде прошел одиночный пикет перед правительством области против сноса ангаров на Балтийской косе
На перекрестке ул. Горького-Первомайской в Калининграде установили шумовые полосы
Область выделит 65 млн рублей на ремонт пищеблоков в калининградских школах
В Калининградскую область привезут главную икону Вооруженных сил России
В калининградском офшоре зарегистрировали компанию из Франции
Полиция задержали калининградца с двумя пакетиками героина
В Калининградской области планируют сохранить пять средневековых замков
Калининградцы завоевали бронзу первенства России по спортивной акробатике
Из Зеленоградска в Калининград пустили первый «Деловой экспресс»
Под Калининградом начали строить жилье для сопровождаемого проживания инвалидов
Власти поддержали увеличение длины субсидированных полетов из Калининграда
Суд обязал собственника снести незаконное строение на Куршской косе
Сквер в микрорайоне им. Космодемьянского победил в голосовании и будет благоустроен
В Калининградской области сократилась доля просроченных кредитов
Область выделит дополнительно 100 млн рублей на льготное финансирование инвестпроектов
Tele2 подвела итоги 2019 года: чистая прибыль выросла на 145%
Мэрия Калининграда: Полностью закрытых на карантин школ и детсадов уже нет
Под Светлым «Рено» врезалось в два придорожных дерева
Пьяный калининградец разбил чужой автомобиль
Алиханов пообещал многодетным семьям по 15 тысяч рублей
В Калининградской области в марте в течение 10 дней разрешат охоту на пернатую дичь
В Калининграде заработал Центр «Поколение победителей», где помогают найти информацию об участниках войны
Калининградец стрелял со своего балкона из автомата Калашникова
Житель Зеленоградска получил 6,5 лет за сбыт наркотиков