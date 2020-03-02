В Калининграде прошел одиночный пикет перед правительством области против сноса ангаров на Балтийской косе
В воскресенье 1 марта на Балтийской косе прошла протестная акция калининградцев, возмущенных сносом ангаров аэродрома Нойтиф. Как сообщали «Комсомолке» ее организаторы, поддержать эту акцию приехало около 40 человек: они растянули баннер с текстом «Губернатор, спаси ангары!»
- Туристы пока приезжают, они в числе небезразличных людей, держащих плакат с призывом, но вскоре посещать косу не будет уже никакого смысла, - подписал фото архитектор Олег Ли
Кроме того, в понедельник перед зданием правительства области прошел одиночный пикет на ту же тему. В нем участвовал известный в городе акционист Хагай Румянцев, который держал в руках плакат «Аэродромы Нойтиф-Девау: летать или рушить?»
Напомним, на прошлой неделе прошел снос одного из шести ангаров аэродрома Нойтиф. Кроме того, готовится к сносу метеостанция аэродрома Девау.
ИСТОЧНИК KP.RU