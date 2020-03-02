На выходных в Калининградской области задержали 19 пьяных водителей

2 Март 2020 2020-03-02T17:33:59+03:00

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С 28 февраля по 1 марта на территории Калининградской области сотрудники Госавтоинспекции выявили и задержали 19 нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Сотрудники ГИБДД отмечают, что водители, находящиеся за рулем в состоянии опьянения, допускают грубые нарушения: превышают скорость, совершают рискованные обгоны, опасные маневры, пренебрегают требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров. Нередко подобные нарушения приводят к серьезным авариям», - отметили в пресс-службе полиции.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону:8(4012)552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU