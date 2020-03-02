Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области на этой неделе

2 Март 2020 2020-03-02T17:38:25+03:00

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«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации на этой неделе в Калининградской области.

С 3 по 9 марта передвижные фоторадары будут установлены:

1. На 53 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 35 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

3. На 71 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

4. На 28 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

5. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

6. На 32 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

7. На 22 километре автодороги «Калининград – Долгоруково».

8. В г. Калининград, ул. Старшины Дадаева, д. 29.

9. В пос. Переславское, автодорога «Романово-Калининград».

10. Привокзальная площадь аэропорта «Храброво»

В ведомстве отмечают, что установка табличек «Фотовидеофиксация» перед участками дорог, на которых установлены передвижные средства фиксации, не требуется. Отсутствие такой таблички не является основанием отмены постановлений о наложении административного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU