В Черняховске студентка отсудила пенсию по потере кормильца

2 Март 2020 2020-03-02T18:33:10+03:00

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В Черняховске студентка техникума отсудила пенсию по случаю потери кормильца. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Летом 2019 года у студентки умерла мать, у которой она находилась на иждивении. Помощь от матери являлась для нее основным источником средств к существованию, так как собственного заработка она не имела

В сентябре она обратилась в пенсионный фонд по месту жительства с заявлением о назначении социальной пенсии по случаю потери кормильца. Однако ей было отказано ввиду того, что не были представлены доказательства нахождения ее на иждивении у матери. Девушка обратилась в суд, который пришел к выводу, что она действительно находилась на иждивении матери.

Черняховский городской суд удовлетворил исковые требования и признал за девушкой право на назначение социальной пенсии по случаю потери кормильца. Пенсионный фонд обжаловал это решение, однако судебная коллегия по гражданским делам Калининградского областного суда признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU