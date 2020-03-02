Экстремал из Зеленоградска, готовясь к погружению в пары жидкого азота, отказался от еды

2 Март 2020 2020-03-02T18:31:12+03:00

Олег Резанов пьет только воду, и то очень мало

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Экстремал из Зеленоградска Олег Резанов, многократный рекордсмен мира по плаванию в ледяной воде и выживанию на морозе, начал подготовку к очередному испытанию. Он 8 марта собирается лечь на один час в пары жидкого азота (-150 градусов) и читать стихи, посвященные женщинам.

Как рассказал Олег «Комсомолке», перед испытанием он занялся обезвоживанием организма.

- Я уже третьи сутки живу, отказавшись от еды. Пью только по 200 миллилитров воды в день. За три дня до испытания откажусь и от воды, - говорит Олег. – Я тренируюсь ежедневно: приседаю, подтягиваюсь, отжимаюсь. Чувствую себя хорошо.

По словам Олега, самым тяжелым оказался второй день голодания. У экстремала болела голова, он ослаб, были проблемы с координацией.

Будущее испытание, связанное с жидким азотом Олег Резанов называет несовместимым с жизнью.

Напомним, в Югре 19 января Олег погрузился в ванну с концентрированным раствором соли. По его словам на морозе такая жидкость действует на тело человека как кипяток. И действительно, в результате этих «купаний» Олег получил ожоги.

15 февраля нашего земляка вморозили в снежно-ледяную массу в Якутске при температуре -35 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU