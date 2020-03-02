2020-03-02T18:31:12+03:00
Общество

Экстремал из Зеленоградска, готовясь к погружению в пары жидкого азота, отказался от еды

Олег Резанов пьет только воду, и то очень мало
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Олег Резанов.Олег Резанов.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Экстремал из Зеленоградска Олег Резанов, многократный рекордсмен мира по плаванию в ледяной воде и выживанию на морозе, начал подготовку к очередному испытанию. Он 8 марта собирается лечь на один час в пары жидкого азота (-150 градусов) и читать стихи, посвященные женщинам.

Как рассказал Олег «Комсомолке», перед испытанием он занялся обезвоживанием организма.

- Я уже третьи сутки живу, отказавшись от еды. Пью только по 200 миллилитров воды в день. За три дня до испытания откажусь и от воды, - говорит Олег. – Я тренируюсь ежедневно: приседаю, подтягиваюсь, отжимаюсь. Чувствую себя хорошо.

По словам Олега, самым тяжелым оказался второй день голодания. У экстремала болела голова, он ослаб, были проблемы с координацией.

Будущее испытание, связанное с жидким азотом Олег Резанов называет несовместимым с жизнью.

Напомним, в Югре 19 января Олег погрузился в ванну с концентрированным раствором соли. По его словам на морозе такая жидкость действует на тело человека как кипяток. И действительно, в результате этих «купаний» Олег получил ожоги.

15 февраля нашего земляка вморозили в снежно-ледяную массу в Якутске при температуре -35 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экстремал из Зеленоградска, готовясь к погружению в пары жидкого азота, отказался от еды
В Черняховске студентка отсудила пенсию по потере кормильца
Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области на этой неделе
На выходных в Калининградской области задержали 19 пьяных водителей
В Калининграде прошел одиночный пикет перед правительством области против сноса ангаров на Балтийской косе
На перекрестке ул. Горького-Первомайской в Калининграде установили шумовые полосы
Область выделит 65 млн рублей на ремонт пищеблоков в калининградских школах
В Калининградскую область привезут главную икону Вооруженных сил России
В калининградском офшоре зарегистрировали компанию из Франции
Полиция задержали калининградца с двумя пакетиками героина
В Калининградской области планируют сохранить пять средневековых замков
Калининградцы завоевали бронзу первенства России по спортивной акробатике
Из Зеленоградска в Калининград пустили первый «Деловой экспресс»
Под Калининградом начали строить жилье для сопровождаемого проживания инвалидов
Власти поддержали увеличение длины субсидированных полетов из Калининграда
Суд обязал собственника снести незаконное строение на Куршской косе
Сквер в микрорайоне им. Космодемьянского победил в голосовании и будет благоустроен
В Калининградской области сократилась доля просроченных кредитов
Область выделит дополнительно 100 млн рублей на льготное финансирование инвестпроектов
Tele2 подвела итоги 2019 года: чистая прибыль выросла на 145%
Мэрия Калининграда: Полностью закрытых на карантин школ и детсадов уже нет
Под Светлым «Рено» врезалось в два придорожных дерева
Пьяный калининградец разбил чужой автомобиль
Алиханов пообещал многодетным семьям по 15 тысяч рублей
В Калининградской области в марте в течение 10 дней разрешат охоту на пернатую дичь
В Калининграде заработал Центр «Поколение победителей», где помогают найти информацию об участниках войны
Калининградец стрелял со своего балкона из автомата Калашникова
Житель Зеленоградска получил 6,5 лет за сбыт наркотиков