2020-03-03T11:25:04+03:00
Общество

Телеведущий Александр Васильев: Историю надо сохранять, а не разрушать

Историк моды выступил за бережное отношение к старым зданиям в Калининградской области
Александр КАТЕРУША
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Александр Васильев.Александр Васильев.Фото: Александр КАТЕРУША
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Задача каждого человека, который живет в историческом здании – поддержать его до следующих поколений. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказал телеведущий и историк моды Александр Васильев.

- Историю надо сохранять, а не разрушать. Она у нас одна. Двух не будет! – говорит Александр Васильев. - Самое тяжелое, что есть в этом регионе – это стеклопакеты. Во всех исторических зданиях люди вставляют белые пластиковые окна. Это не только в Калининградской области. Это бросается в глаза в Санкт-Петербурге и Москве. Зато не бросается в глаза в Риге, Таллинне и Вильнюсе. Потому что там есть закон, а у нас его нет.

Историк моды отметил, что в Зеленоградске он уже много лет восстанавливает исторический особняк, где у него квартиры.

- Я один в него вкладываюсь. Главное, что мне нравится в моих соседях – то, что они не препятствуют. Восстановил историческую плитку, стены, подъезд, окна. Если нынешнему поколению это не нужно, это нужно будет поколению следующему, - говорит Александр Васильев.

Напомним, историк моды Александр Васильев привез в Калининград платья Пугачевой и Гурченко. Наряды звезд впервые представят 4 марта в Музее изобразительных искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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