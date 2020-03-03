Пьяный поляк снес ограждение на границе с Калининградской областью

3 Март 2020 2020-03-03T10:15:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Польские пограничники задержали пьяного водителя, который протаранил шлагбаум и забор на польско-российской границе. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

38-летний водитель «Ауди» проигнорировал требование дорожного контроля, и попытался скрыться. Однако мужчина не справился с управлением и врезался в шлагбаум.

Прибывшие на место медики указали ему первую помощь. В ходе проверки выяснилось, что водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его доставили в полицию, проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU