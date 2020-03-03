Пьяный поляк снес ограждение на границе с Калининградской областью
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Польские пограничники задержали пьяного водителя, который протаранил шлагбаум и забор на польско-российской границе. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.
38-летний водитель «Ауди» проигнорировал требование дорожного контроля, и попытался скрыться. Однако мужчина не справился с управлением и врезался в шлагбаум.
Прибывшие на место медики указали ему первую помощь. В ходе проверки выяснилось, что водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его доставили в полицию, проводится расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU