2020-03-03T10:15:29+03:00
Общество

Пьяный поляк снес ограждение на границе с Калининградской областью

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Польские пограничники задержали пьяного водителя, который протаранил шлагбаум и забор на польско-российской границе. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

38-летний водитель «Ауди» проигнорировал требование дорожного контроля, и попытался скрыться. Однако мужчина не справился с управлением и врезался в шлагбаум.

Прибывшие на место медики указали ему первую помощь. В ходе проверки выяснилось, что водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его доставили в полицию, проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде собирают 130 тысяч рублей на обследование Люси Лебедевой
В аэропорту «Храброво» показали копию платья императрицы Елизаветы Петровны
В Калининграде около Дома Советов построят жилье и офисные здания
Вице-мэр Калининграда рассказал о котах-союзниках, одобряющих демонтаж незаконной рекламы
В Калининграде сотрудник ЧОПа обворовал магазин
Калининградец порезал себя ножом и обвинил в этом собутыльника
Александр Васильев – о янтарных изделиях в Калининграде: Это убожество
В мэрии Калининграда рассказали, в каких школах завершен прием первоклассников
В Калининграде снижается этажность жилищного строительства
В Советске в квартире дебошира полицейские нашли пакет марихуаны
Упавшая во дворе дома калининградка засудила управляющую компанию
На ул. Черняховского «Хендай» после ДТП вылетел на тротуар