На трассе Калининград-Полесск ограничат движение на трех участках

3 Март 2020 2020-03-03T10:23:16+03:00

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На автодороге «Калининград-Полесск» с 12 марта вводится временное ограничение движения транспорта в в связи с началом работ по капитальному ремонту. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

С 12 марта по 15 июля планируются временные ограничения движения транспортных средств на автомобильной дороге «Калининград-Полесск» на участках от 10,9 км по 11,1 км путем полного закрытия движения и от 11,1 км по 12,14 км путем введения одностороннего движения (в сторону Гурьевска).

С 12 марта по 30 сентября также планируются временные ограничения движения транспортных средств на автомобильной дороге «Калининград-Полесск» на участке от 23,00 по 29,00 км путем введения одностороннего движения (в сторону Гурьевска).

ИСТОЧНИК KP.RU