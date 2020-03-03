Калининградец с молотком в руках грозился убить тещу

3 Март 2020 2020-03-03T10:47:38+03:00

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы

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До двух лет лишении свободы грозит жителю Калининграда, который угрожал расправой своей теще. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в квартире 63-летней горожанке. Женщина ночью стала упрекать своего зятя, который в очередной раз вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине явно надоели упреки, он схватил молоток, и замахиваясь инструментом, стал угрожать убийством потерпевшей. Крики своей матери услышала супруга мужчины, которая проснувшись, пыталась его успокоить до прибытия полиции.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU