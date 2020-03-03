2020-03-03T10:47:38+03:00
Общество

Калининградец с молотком в руках грозился убить тещу

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы
Виктор Сергеев
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До двух лет лишении свободы грозит жителю Калининграда, который угрожал расправой своей теще. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в квартире 63-летней горожанке. Женщина ночью стала упрекать своего зятя, который в очередной раз вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине явно надоели упреки, он схватил молоток, и замахиваясь инструментом, стал угрожать убийством потерпевшей. Крики своей матери услышала супруга мужчины, которая проснувшись, пыталась его успокоить до прибытия полиции.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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