В мэрии сообщили, на каких улицах Калининграда во вторник нет света и воды

3 Март 2020 2020-03-03T11:12:43+03:00

Также электричества не будет в двух садовых товариществах

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Во вторник, 3 марта, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на девяти улицах. Также электричества не будет в двух СНТ, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9.00 до 18.00 отключат от электричества дома по ул. Аллея смелых 109 (дом ребёнка), 126, 138 (роддом №3), 138а, ул. Батальная 117, 126, ул. Клинская 1-17,2-12, ул. Муромская 2-2а (дом ребёнка), 4, 3, ул. Судостроительная 128-144, 129-173а.

С 10.00 до 17.00 без света останутся дома по ул. Лукашова 1, 2, 18; ул. Планерная 40, СНТ «Лесное», ул. Докука 24, 25-29в, ул. Калачёва 30-34, 42, 58-60, 25, 45-57, снт Калачёва.

От холодной воды до 17.00 отключены дома по ул. Куйбышева 201а,201б,201в, ул. Полевая 1-7, 4-14, пер. Куйбышева 3-17, 4-10, ул. Серова 1-10, 2-12,ьул. Куйбышева 109-111, 119-127а, 171-177.

До 14.00 воды не будет на ул. Шахматная 4а, до 16.00 – на ул. Ватутина 39, ул. Воздушная 73а, ул. Добролюбова 17-23,20-44, ул. Красносельская 72-78.

ИСТОЧНИК KP.RU