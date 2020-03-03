Историк моды Александр Васильев – о «Little Big»: Шансов на победу на «Евровидении» у них нет

3 Март 2020 2020-03-03T14:00:58+03:00

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У эпатажной группы «Little Big», которую Первый канал отправляет на «Евровидение-2020», нет никаких шансов на победу. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказал телеведущий и историк моды и телеведущий Александр Васильев.

- Шансов на победу у них нету, это не ходи к гадалке!. Потому что это выглядит настолько бледно и провинциально… Место 12-е им дадут, – спрогнозировал искусствовед. - Мы представляем страну. Страна называется Россия. А «Little big» - не очень русское название.

Александр Васильев при этом отметил, что с творчеством этой группы не знаком. Но с радостью посмотрел клип на песню «Skibidi».

Васильев: Историю надо сохранять, а не разрушать. Она у нас одна. Двух не будет! 00:00 00:00

- Совершенно обычные ребята, ничего у них нет фриковатого, - прокомментировал он. – Это просто фантазия. Не надо путать сценический костюм и моду. Когда человек одевается для клипа – это для того, чтобы вы его сразу не выключили. Он должен быть ярким, запоминающимся, необычным. У него должны быть уши, рога и что угодно. Это не личный вкус, а вкус стилиста-дизайнера.

Напомним, широкой общественности команда «Little Big» известна по клипу на песню «Skibidi», ставшим вирусным и собравшем в Youtube более 400 миллионов просмотров. Танец из этой песни стал заразным примером для совершенно разных слоев населения. Все, от Ивана Урганта до строителей, в банях, школах и библиотеках начали воспроизводить песню, повторяя припев песни со словами «скибиди, ва-па-па». Флешмоб #skibidichallenge подхватили в Европе и Америке. Как следствие, летом 2018 года команда успешно выступила на фестивале Sziget — крупнейшем музыкальном событии Европы, проходящем в Будапеште.

«Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

ИСТОЧНИК KP.RU