В Черняховске работник автосервиса угнал машину
В Черняховске полиция раскрыла кражу машины с территории автосервиса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
25-летний горожанин не обнаружил в автосервисе свою «Шкоду», которую он оставил на ремонт. При этом, работники автосервиса тоже не знали, где легковушка.
Полицейские установили, что кражу совершил 32-летний работник автосервиса. Неоднократно судимый подозреваемый пояснил, что на чужой машине он ездил по своим делам, а когда закончилось топливо, бросил легковушку.
На него завели уголовное дело по статье «Угон», санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU