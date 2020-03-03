2020-03-03T12:01:03+03:00
Общество

В Черняховске работник автосервиса угнал машину

Горожанин на чужой машине он ездил по своим делам, а когда закончилось топливо, бросил ее
Виктор Сергеев
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В Черняховске полиция раскрыла кражу машины с территории автосервиса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

25-летний горожанин не обнаружил в автосервисе свою «Шкоду», которую он оставил на ремонт. При этом, работники автосервиса тоже не знали, где легковушка.

Полицейские установили, что кражу совершил 32-летний работник автосервиса. Неоднократно судимый подозреваемый пояснил, что на чужой машине он ездил по своим делам, а когда закончилось топливо, бросил легковушку.

На него завели уголовное дело по статье «Угон», санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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