«Тайна парижских бриллиантов» - признание в любви к театру

3 Март 2020 2020-03-03T12:12:02+03:00

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6, 7 и 8 марта, в драмтеатре состоится премьера ироничного детектива по новелле Э.Т.А. Гофмана. «Этот спектакль - наше признание в любви к театру как к самому прекрасному месту на земле» - говорит режиссер-постановщик из Санкт-Петербурга Леонид Алимов. Детективную историю времен Людовика XIV он представил как «театр в театре».

Сценическое оформление спектакля основано на этой идее. Один из элементов оформления сцены - это символ Короля-Солнца, который до сих пор можно увидеть на воротах Версаля. Но художник-постановщик Анвар Гумаров не стал буквально воспроизводить дворцовый интерьер. «Мы создаем художественный образ места и времени» - поясняет он. Зато костюмы в спектакле – исторические, с драгоценностями в стиле «тяжелый люкс». Их автор – художник Марина Агапова.

«При этом все абсолютно театрально, - отмечает сценограф. - С одной стороны – историзм, с другой – условность, поскольку главные герои постановки – это сами актеры». В основе спектакля – инсценированная Анной Бейнер новелла Э.Т.А. Гофмана «Мадемуазель де Скюдери. Хроника времён Людовика XIV».

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ИСТОЧНИК KP.RU