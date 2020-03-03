Мэр Калининграда о наступлении коронавируса: Массовых мероприятий отменять не собираемся

3 Март 2020 2020-03-03T12:58:01+03:00

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Во вторник 3 марта журналисты рассказали мэру Калининграда Алексею Силанову, что во многих школах Калининграда нет даже мыла.

- Будут ли приняты какие-то меры, чтобы в школах появилось мыло и какие-то дополнительные дезинфицирующие средства? – поинтересовался один из журналистов.

- Я, конечно, после этого сообщения дам соответствующие поручения, но подобных сообщений ни письменных, ни по электронной почте не получал, - ответил на замечание Силанов.

- А как муниципалитет будет готовиться к возможной опасности коронавируса? – переспросил журналист.

- Давайте не будем нагнетать эту опасность, - отреагировал мэр. – Спокойно живем, работаем, обеспечиваем необходимый санитарно-гигиенический режим в учреждениях образования, в дошкольных учреждениях…

Силанов также попробовал сменить тему, сообщив, что началась реализация путевок в детские лагеря.

- С информацией о коронавирусе жизнь не закончилась, и не надо сейчас все к этому сводить, - добавил Силанов.

- А массовые мероприятия отменять будут?

- Мы ничего отменять не собираемся, сейчас мы готовимся к празднованию 75-летию штурма Кёнигсберга, впереди 75-летие Победы. Приближается весна, и все должно быть вокруг чисто, а у людей должно быть бодрое настроение, - заключил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU