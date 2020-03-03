Мэр Калининграда о наступлении коронавируса: Массовых мероприятий отменять не собираемся
Во вторник 3 марта журналисты рассказали мэру Калининграда Алексею Силанову, что во многих школах Калининграда нет даже мыла.
- Будут ли приняты какие-то меры, чтобы в школах появилось мыло и какие-то дополнительные дезинфицирующие средства? – поинтересовался один из журналистов.
- Я, конечно, после этого сообщения дам соответствующие поручения, но подобных сообщений ни письменных, ни по электронной почте не получал, - ответил на замечание Силанов.
- А как муниципалитет будет готовиться к возможной опасности коронавируса? – переспросил журналист.
- Давайте не будем нагнетать эту опасность, - отреагировал мэр. – Спокойно живем, работаем, обеспечиваем необходимый санитарно-гигиенический режим в учреждениях образования, в дошкольных учреждениях…
Силанов также попробовал сменить тему, сообщив, что началась реализация путевок в детские лагеря.
- С информацией о коронавирусе жизнь не закончилась, и не надо сейчас все к этому сводить, - добавил Силанов.
- А массовые мероприятия отменять будут?
- Мы ничего отменять не собираемся, сейчас мы готовимся к празднованию 75-летию штурма Кёнигсберга, впереди 75-летие Победы. Приближается весна, и все должно быть вокруг чисто, а у людей должно быть бодрое настроение, - заключил градоначальник.
ИСТОЧНИК KP.RU