2020-03-03T13:01:47+03:00
Общество

Историк моды Александр Васильев возмутился состоянием леса на Куршской косе

Житель Зеленоградска признался, что в Литве лес выглядит более ухоженным
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Историк моды Александр Васильев недоволен состоянием леса на Куршской косе, которую он обожает. Об этом искусствовед сказал 3 марта в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Контраст между литовской и русской частью Куршской косы разителен! Когда вы едете автобусом – посмотрите. Я не знаю, почему тот же лес в Литве ухожен, а у нас не ухожен. Просто не хватает садовников, и, думаю, даже нет такой должности. Потому что деревья падают, их надо собирать, как-то приводить лес в порядок. Говорят, что мы хотим сохранить более дикую природу? Дикость – признак отсутствия цивилизации. Запомните это.

Васильев: Историю надо сохранять, а не разрушать. Она у нас одна. Двух не будет!

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Историк моды при этом отмечает, что рад бывать на косе и жить в Зеленоградске.

- Я живу недалеко от парка, очень близко коса: прекрасный воздух, исключительные продукты, живая жизнь! Там кабанчики, лисы, косули. Все это я люблю, - сказал Александр Васильев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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