В Курске скончался последний Герой Советского Союза, участвовавший в штурме Кенигсберга

3 Март 2020 2020-03-03T13:09:23+03:00

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В Курске на 96-м году жизни скончался Михаил Булатов - последний Герой Советского Союза, участвовавший в штурме Кёнигсберга. Об этом сообщили в администрации Курской области.

- Тяжелая утрата. Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов. Выражаем соболезнование родным и близким Михаила Алексеевича, - сказали в пресс-службе администрации.

Михаил Булатов родился в 1924 году в Челябинской области. На фронт попал в 1943 году, служил в 235-й стрелковой дивизии, в саперном батальоне. Участвовал в битве на Курской дуге. Звезду Героя фронтовик получил за то, что в апреле 1945-го при штурме Кёнигсберга под беспрерывным огнем противника обезвредил 24 немецких фугаса, прикрывавших дорогу, тем самым дал возможность советским танкам и самоходным орудиям выйти на окраину города.

В 2005 году Михаилу Булатову было присвоено звание Почетного гражданина Курска. В Калининграде именем героя названа улица, также имя Булатова носит средняя школа № 50.

ИСТОЧНИК KP.RU