2020-03-03T14:22:43+03:00
Здоровье

На вопросы слушателей радио "КП" ответит главный внештатный акушер-гинеколог Калининграда

В среду на волне 102.2 FM выйдет программа "Справочник пациента"
Светлана БАРОН
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..Фото: Светлана БАРОН
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Каждая женщина хочет быть здоровой, а врач-гинеколог знает, как женское здоровье сохранить. В среду, 4 марта, на вопросы слушателей в прямом эфире ответит главный внештатный акушер-гинеколог Калининграда Наталья Хоменко.

«Справочник пациента» начнется в 10:17. Не пропустите! Задать ваши вопросы вы можете по телефону: 92-107-2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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