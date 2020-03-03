На вопросы слушателей радио "КП" ответит главный внештатный акушер-гинеколог Калининграда

3 Март 2020 2020-03-03T14:22:43+03:00

В среду на волне 102.2 FM выйдет программа "Справочник пациента"

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Каждая женщина хочет быть здоровой, а врач-гинеколог знает, как женское здоровье сохранить. В среду, 4 марта, на вопросы слушателей в прямом эфире ответит главный внештатный акушер-гинеколог Калининграда Наталья Хоменко.

«Справочник пациента» начнется в 10:17. Не пропустите! Задать ваши вопросы вы можете по телефону: 92-107-2.

ИСТОЧНИК KP.RU