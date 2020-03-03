На ул. Черняховского «Хендай» после ДТП вылетел на тротуар
Как минимум один человек госпитализирован.
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Во вторник днем на улице Черняховского в результате ДТП автомобиль выехал на тротуар.
Авария произошла в районе перекрестка с улицей Сергеева. Там столкнулись БМВ и «Хендай». После столкновения «Хендай» отбросило на тротуар.
На месте происшествия работают несколько машин «скорой помощи» и спасатели. Как минимум один человек госпитализирован.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU