На ул. Черняховского «Хендай» после ДТП вылетел на тротуар

3 Март 2020 2020-03-03T14:31:09+03:00

Как минимум один человек госпитализирован.

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Во вторник днем на улице Черняховского в результате ДТП автомобиль выехал на тротуар.

Авария произошла в районе перекрестка с улицей Сергеева. Там столкнулись БМВ и «Хендай». После столкновения «Хендай» отбросило на тротуар.

На месте происшествия работают несколько машин «скорой помощи» и спасатели. Как минимум один человек госпитализирован.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU