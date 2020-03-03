2020-03-03T14:31:09+03:00
Происшествия

На ул. Черняховского «Хендай» после ДТП вылетел на тротуар

Как минимум один человек госпитализирован.
Виктор Сергеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Во вторник днем на улице Черняховского в результате ДТП автомобиль выехал на тротуар.

Авария произошла в районе перекрестка с улицей Сергеева. Там столкнулись БМВ и «Хендай». После столкновения «Хендай» отбросило на тротуар.

На месте происшествия работают несколько машин «скорой помощи» и спасатели. Как минимум один человек госпитализирован.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На ул. Черняховского «Хендай» после ДТП вылетел на тротуар