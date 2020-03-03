2020-03-03T14:50:41+03:00
Общество

Упавшая во дворе дома калининградка засудила управляющую компанию

Инцидент произошел во дворе дома на улице Школьной в мае прошлого года
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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Жительница Калининграда, упавшая во дворе дома с новорожденным ребенком на руках, отсудила компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Школьной в мае прошлого года. Женщина с новорожденным ребенком на руках, запнулась о неубранные остатки старого асфальтового покрытия и упала, повредив руку

Горожанке назначили амбулаторное лечение, а затем ей потребовался длительный период для восстановления. Более того, она не могла полноценно себя обслуживать и ухаживать за четырьмя малолетними дочерьми, младшей из которых на момент получения травмы не исполнилось и месяца.

Суд пришел к выводу, что управляющая компания не обеспечила надлежащее состояние ремонтируемой поверхности, а также условия для безопасного передвижения пешеходов, в результате чего женщина получила травму.

Московский районный суд взыскал с управляющей компании компенсацию морального вреда в размере 70 000 рублей, а также судебные расходы в общей сумме 10 560 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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