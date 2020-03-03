В Советске в квартире дебошира полицейские нашли пакет марихуаны
В Советске семейный скандал закончился уголовным делом за незаконное хранение наркотиков. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Все началось с того, что в полицию позвонила местная жительница, которая пожаловалась на сожителя-скандалиста. Прибывшие на место полицейские уладили ссору, однако затем в ходе проверки обнаружили в шкафу… четыре куста конопли. Там же лежал и пакет, в котором находилось 80 граммов марихуаны. Сожитель сразу же заявил, что «травку» выращивал и хранил для личного потребления.
На него завели административное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», а также уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств. В общем, теперь скандалисту грозит лишение свободы на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU