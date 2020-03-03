2020-03-03T14:58:18+03:00
Общество

В Советске в квартире дебошира полицейские нашли пакет марихуаны

Все началось с того, что в полицию позвонила местная жительница, которая пожаловалась на сожителя-скандалиста
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Советске семейный скандал закончился уголовным делом за незаконное хранение наркотиков. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Все началось с того, что в полицию позвонила местная жительница, которая пожаловалась на сожителя-скандалиста. Прибывшие на место полицейские уладили ссору, однако затем в ходе проверки обнаружили в шкафу… четыре куста конопли. Там же лежал и пакет, в котором находилось 80 граммов марихуаны. Сожитель сразу же заявил, что «травку» выращивал и хранил для личного потребления.

На него завели административное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», а также уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств. В общем, теперь скандалисту грозит лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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