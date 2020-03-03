В Калининграде снижается этажность жилищного строительства

3 Март 2020 2020-03-03T15:17:28+03:00

В 2019 году средняя этажность застройки в Калининграде составила 5,76 этажей

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Последние четыре года в Калининграде снижается этажность жилой застройки. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

По данным чиновников, в 2019 году средняя этажность застройки в Калининграде составила 5,76 этажей, годом ранее - 6,02 этажей. В 2017 году средняя этажность в областном центре составляла 6,34 этажей, в 2016 - 6,71 этажей. При этом, по данным ЦИАН, средняя этажность застройки в в городах России с населением свыше 300 тысяч человек - 13.1 этажей.

По итогам прошлого года в Калининграде было построено 383 жилых дома (304 частных домов и 83 – многоквартирных), или 8628 квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU