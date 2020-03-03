2020-03-03T15:19:22+03:00
Общество

В мэрии Калининграда рассказали, в каких школах завершен прием первоклассников

В 39 общеобразовательных учреждениях города прием заявлений от родителей продолжается
Надежда Ржевская
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Комитет по образованию мэрии Калининграда опубликовал данные о приеме заявлений от родителей будущих первоклассников.

- По состоянию на 2 марта 2020 года, в 46 общеобразовательных учреждений поступило 4793 заявления от родителей будущих первоклассников, - говорится в отчете комитета. - В настоящее время завершен прием в первые классы следующих общеобразовательных учреждений: школы №№ 2, 33, 56, 57, лицей № 23, гимназия №№ 32, 40.

Прием заявлений в 39 общеобразовательных учреждениях продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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