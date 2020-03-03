В мэрии Калининграда рассказали, в каких школах завершен прием первоклассников

3 Март 2020 2020-03-03T15:19:22+03:00

В 39 общеобразовательных учреждениях города прием заявлений от родителей продолжается

Изменить размер текста: A A

Комитет по образованию мэрии Калининграда опубликовал данные о приеме заявлений от родителей будущих первоклассников.

- По состоянию на 2 марта 2020 года, в 46 общеобразовательных учреждений поступило 4793 заявления от родителей будущих первоклассников, - говорится в отчете комитета. - В настоящее время завершен прием в первые классы следующих общеобразовательных учреждений: школы №№ 2, 33, 56, 57, лицей № 23, гимназия №№ 32, 40.

Прием заявлений в 39 общеобразовательных учреждениях продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU