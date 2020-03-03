2020-03-03T15:25:12+03:00
Общество

Александр Васильев – о янтарных изделиях в Калининграде: Это убожество

Историк моды посоветовал местным ювелирам копировать работы прусских мастеров
Александр КАТЕРУША
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Александр Васильев.Александр Васильев.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде мастера-ювелиры бездарно обрабатывают янтарь. Мнение высказал историк моды Александр Васильев, который стал гостем передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- У меня очень много винтажных украшений с янтарем, но я совершенно безразличен к современным. Потому что я считаю, что современные ювелиры бездарно работают с янтарем. А где великолепно? В Дании, в Швеции, в Польше, - говорит Александр Васильев.

Он отмечает, что в Калининградской области в основном продают «какие-то картинки, мельницы, обсыпанные мелким янтарем».

Васильев: Историю надо сохранять, а не разрушать. Она у нас одна. Двух не будет!

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- Когда я прихожу в ларек в аэропорту и вижу это убожество… Простите, но это мое личное мнение, ИМХО, как говорят. Но это ужасно, - говорит историк моды.

Искусствовед привел в пример изделия из янтаря, сделанные в XVII веке в Пруссии.

- Это великолепные украшения и шкатулки, выполненные гениями-ювелирами. Повторяйте и зарабатывайте деньги! – посоветовал Александр Васильев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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