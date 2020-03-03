2020-03-03T15:45:55+03:00
Общество

Калининградец порезал себя ножом и обвинил в этом собутыльника

Теперь ему предстоит отвечать за ложный донос
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Жителя Светлогорска будут судить за заведомо ложный донос о преступлении. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

По версии следствия, в декабре прошлого года пьяный мужчина порезал канцелярским ножом свои плечи, предплечья и ладони. После этого он попросил соседку вызвать оперативные службы для оказания медицинской помощи.

Прибывшему на место полицейскому он рассказал, что ранения ему нанес находящийся в его квартире мужчина и попросил привлечь его к уголовной ответственности по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Однако в ходе проверки его слова не нашли подтверждения. После этого полицейские завели на «жертву» уголовное дело по статье «Ложный донос».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде собирают 130 тысяч рублей на обследование Люси Лебедевой
В аэропорту «Храброво» показали копию платья императрицы Елизаветы Петровны
В Калининграде около Дома Советов построят жилье и офисные здания
Вице-мэр Калининграда рассказал о котах-союзниках, одобряющих демонтаж незаконной рекламы
В Калининграде сотрудник ЧОПа обворовал магазин
Калининградец порезал себя ножом и обвинил в этом собутыльника
Александр Васильев – о янтарных изделиях в Калининграде: Это убожество
В мэрии Калининграда рассказали, в каких школах завершен прием первоклассников
В Калининграде снижается этажность жилищного строительства
В Советске в квартире дебошира полицейские нашли пакет марихуаны
Упавшая во дворе дома калининградка засудила управляющую компанию
На ул. Черняховского «Хендай» после ДТП вылетел на тротуар