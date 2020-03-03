Калининградец порезал себя ножом и обвинил в этом собутыльника

3 Март 2020 2020-03-03T15:45:55+03:00

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Жителя Светлогорска будут судить за заведомо ложный донос о преступлении. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

По версии следствия, в декабре прошлого года пьяный мужчина порезал канцелярским ножом свои плечи, предплечья и ладони. После этого он попросил соседку вызвать оперативные службы для оказания медицинской помощи.

Прибывшему на место полицейскому он рассказал, что ранения ему нанес находящийся в его квартире мужчина и попросил привлечь его к уголовной ответственности по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Однако в ходе проверки его слова не нашли подтверждения. После этого полицейские завели на «жертву» уголовное дело по статье «Ложный донос».

ИСТОЧНИК KP.RU