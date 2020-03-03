В Калининграде сотрудник ЧОПа обворовал магазин

3 Март 2020 2020-03-03T16:22:33+03:00

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В Калининграде полицейские задержали сотрудника одного из частных охранных предприятий по подозрению в краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

53-летний охранник украл из магазина бытовой техники и электроники на ул. Баранова наушники за 12 тысяч рублей. Кражу зафиксировали камеры наблюдения, так что сотрудникам полиции не составило труда установит его личность.

Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Выяснилось, что наушники он продал, а деньгами распорядился по собственному усмотрению. По факту кражи возбуждено уголовное дело, полицейские проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений, отметили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU