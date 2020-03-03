2020-03-03T16:32:37+03:00
Общество

Вице-мэр Калининграда рассказал о котах-союзниках, одобряющих демонтаж незаконной рекламы

По словам Евгения Чернышева, рекламные конструкции часто загораживают животным обзор
Иван МАРКОВ
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Избалованный калининградский котИзбалованный калининградский котФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник на оперативном совещании в мэрии Калининграда председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев рассказал, как его сотрудники борются с незаконным размещением рекламы в городе. Продемонстрировав все слайды презентации, Чернышев заметил, что муниципальные контролеры имеют добровольных помощников.

- Буквально в каждом окне у нас есть союзник, - заявил он. - Это кот, который наблюдает за правильностью проведения соответствующих работ.

Уже после оперативки журналисты решили выяснить, чем именно помогают коты муниципальным служащим.

- Это же было из серии легкого юмора, - ответил Чернышев. – Тем не менее, я отметил, что уже в каждом окне калининградских домов у нас есть союзники. Коты, котики, без них нам никуда. Они следят за правильностью мероприятий по демонтажу и сносу. Дело в том, что после демонтажа им открывается лучший обзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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