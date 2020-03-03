В Калининграде около Дома Советов построят жилье и офисные здания

3 Март 2020 2020-03-03T16:34:56+03:00

Само здание Дома Советов будет реконструировано за счет инвестора, который реализует проект по застройке прилегающей территории

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Около Дома Советов в Калининграде будет построен административно-офисный центр с жилым кварталом. Об этом, как пишет «ТАСС», заявил губернатор Антон Алиханов.

«Самый главный актив, который мы покупали - не само здание Дома Советов, а 4 гектара земли в центре города, очень перспективной с точки зрения реализации девелоперского проекта строительства многофункционального административно-офисного квартала с жилой застройкой с общим строительным объемом около 120 тыс. кв. м, - цитирует издание слова калининградского губернатора.

Алиханов также сообщил, что к реализации проекта планируется привлечение инвестора, и есть уже компании как в Калининградской области, так и за ее пределами, которые заинтересованы в нем.

«Само здание Дома Советов будет реконструировано за счет инвестора, который реализует проект по застройке прилегающей территории. Инвестор будет это делать за свой счет», - отметил глава региона.

Он добавил, что сам Дом Советов в том виде, в котором он стоит сейчас, не полностью устраивает региональные власти.

«Нам нужны технически дополнительные расширения площадей. Две башни мы хотели бы соединить пространством - open space между башнями, но мы не уверены, что железо и бетон это выдержат и, на наш взгляд, может потребоваться очень серьезная реконструкция. Бюджетный ресурс направлять на реконструкцию этого здания мы считаем излишним», - пояснил Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU