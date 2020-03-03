В аэропорту «Храброво» показали копию платья императрицы Елизаветы Петровны
Выставка в аэропорту «Храброво», посвященная Елизавете Петровне, пополнилась новым экспонатом – копией платья императрицы. Как сообщает пресс-служба «Храброво», платье изготовили художники-костюмеры по заказу аэропорта.
«Наряд не является точной копией какого-либо платья Елизаветы Петровны, однако выполнен с учетом особенностей костюма и моды середины XVIII века, годов правления императрицы», - говорится в сообщении.
Выставка в аэропорту Калининграда действует постоянно и круглосуточно.
Экспозиция размещена на втором этаже аэровокзала в секторе вылета «А».
ИСТОЧНИК KP.RU